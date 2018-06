Το σύνολο των προαπαιτουμένων θα πρέπει να έχει κλείσει ως το Eurogroup της 21ης Ιουνίου τονίζει ο πρόεδρος του Συμβουλίου Μάριο Σεντένο στην καθιερωμένη επιστολή του προς τους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης με θέμα τον απολογισμό της προηγούμενης συνεδρίασης (24 Μαϊου). Παράλληλα επιλέγει μια ισορροπημένη έκφραση για το θέμα του χρέους, προφανώς, για να μη δημιουργήσει εντάσεις στο ήδη καυτό θέμα.

Σημειώνει ότι η ελάφρυνση θα έρθει στο τέλος του προγράμματος στο βαθμό που είναι απαραίτητη (to the extent necessary). Προς αυτή την κατεύθυνση οι Θεσμοί εργάζονται για την ποσοτικοποίηση του πακέτου.

Όπως αναφέρει ο κ. Σεντένο στην επιστολή του με ημερομηνία 4/6, η ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων θα οδηγήσει σε μια πολιτική απόφαση στο Eurogroup της 21ης Ιουνίου για την ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης συμπεριλαμβανομένων «των πιθανών μέτρων για το χρέος» και το «μετα-προγραμματικό πλαίσιο».

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος του Eurogroup αναφέρει:

«Χαιρετίσαμε τη συμφωνία σε επίπεδο τεχνικών αποστολών (Staff Level Agreement) στην οποία έφτασαν οι Θεσμοί και οι Ελληνικές αρχές πάνω σε μια δέσμη μεταρρυθμίσεων που απαιτείται για την επιτυχή ολοκλήρωση της 4ης αξιολόγησης του προγράμματος του ESM. Αυτό είναι ένα σημαντικό ορόσημο που μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος του ESM. Ως επόμενο βήμα, ζητήσαμε από τις Ελληνικές αρχές να ολοκληρώσουν όλες τις προηγούμενες ενέργειες (prior actions) εγκαίρως για την επόμενη συνεδρίασή μας τον Ιούνιο. Αυτό θα μας επιτρέψει να πάρουμε μια πολιτική απόφαση τον Ιούνιο για το κλείσιμο της αξιολόγησης και του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών μέτρων για το χρέος, το μετα-προγραμματικό πλαίσιο και την εκταμίευση της τελευταίας δόσης»

Και ο κ. Σεντένο συνεχίζει εστιάζοντας στο χρέος:

«Πραγματοποιήσαμε επίσης μια αρχική ανταλλαγή απόψεων για το πακέτο μέτρων ελάφρυνσης του χρέους η οποία θα υλοποιηθεί στο τέλος του προγράμματος στο βαθμό που είναι απαραίτητη (to the extent necessary), υπό τον όρο της επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος. Έχουμε εξουσιοδοτήσει τους Θεσμούς να εκπονήσουν μια τελική Ανάλυση Βιωσιμότητας του Χρέους την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να προσδιορίσουμε με ακρίβεια το πακέτο των πιθανών μέτρων για το χρέος.

Τέλος, ζητήθηκε από το Euro Working Group να εργαστεί περαιτέρω τις ερχόμενες εβδομάδες πάνω σε όλα τα στοιχεία που πρέπει να υπάρχουν ώστε να διασφαλίζεται μια πετυχημένη έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραμμα».

