Όλες οι προσπάθειες για οικονομικές μεταρρυθμίσεις γίνονται στο πλαίσιο της ψηφιακής επανάστασης στη βιομηχανία, την αποκαλούμενη Βιομηχανία 4,0. Η Ελλάδα αναζητεί τρόπους για να ενισχύσει κάθε τομέα ξεχωριστά, για παράδειγμα με την εισαγωγή έξυπνων τεχνολογιών σε παραδοσιακούς τομείς και να ενισχύσει τη σύνδεση μεταξύ των τομέων. Για τον σκοπό αυτό έχει ιδρυθεί ένα think tank στο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης σε συνεργασία με το υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας. "Στο παρελθόν, λέγαμε με μελαγχολία ότι η Ελλάδα ήταν μία από τις χώρες που έβλεπε τα τρένα να περνούν. Αυτό δε συμβαίνει πια", είπε ο κ. Δραγασάκης, προσθέτοντας ότι η χώρα διαθέτει το δικό της Ολιστικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη.

