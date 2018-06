Ο κ. Ξενόφος μετείχε ως ομιλητής και στο "7th Greek Investment Forum in New York" που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Roadshow, όπου έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι τα προς αξιοποίηση από το ΤΑΙΠΕΔ περιουσιακά στοιχεία διασυνδέονται μεταξύ τους δημιουργώντας έναν αναπτυξιακό πλέγμα αλληλεπίδρασης σε μια σειρά τομείς όπως το διαμετακομιστικό εμπόριο και τα logistics, ο τουρισμός, η ενέργεια κλπ.

Τις επενδυτικές ευκαιρίες της Ελλάδας μέσα και από το πρόγραμμα αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων που υλοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ παρουσίασαν στη διεθνή επενδυτική κοινότητα οι επικεφαλής του Ταμείου στο πλαίσιο του 23ου "Greek Investment Roadshow in the USA" που διοργανώνουν το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με το Enterprise Greece.

