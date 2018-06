"To Eurogroup πρέπει να στείλει καθαρό μήνυμα στις αγορές, ότι το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο" σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNΝ.

