Οι τριμηνιαίες αναφορές στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας, θα επιτρέψουν στενότερη παρακολούθηση της οικονομικής, δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής κατάστασης και των δεσμεύσεων για τις μεταμνημονιακές μεταρρυθμίσεις. Θα είναι η βάση επί της οποίας το EG θα αποφασίζει την επιστροφή των SMPs και ANFAs και την κατάργηση του επιτοκίου step up.

Για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των μέτρων έναντι των αγορών, συμφωνήσαμε ότι οι συγκεκριμένες δεσμεύσεις πολιτικής που έχουν σχέση με το πρόγραμμα, θα συνδεθούν με την επιστροφή των SMPS ANFAs καθώς και την κατάργηση του επιτοκίου step up.

-Την κατάργηση του επιτοκίου step up που έχει συνδεθεί με το δάνειο του δεύτερου προγράμματος (EFSF)

