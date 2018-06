«Θα κάνουμε αυτό που απαιτείται σήμερα στο Eurogroup (we will deliver), είμαι αισιόδοξος υπό αυτή την έννοια, θα βρούμε το πακέτο ελάφρυνσης χρέους που θα προωθεί τη βιωσιμότητα στο ελληνικό χρέος», τόνισε.

More in this category: