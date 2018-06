Το Associated Press από την πλευρά του σημειώνει πως δόθηκε απροσδόκητα σκληρή μάχη για μία συμφωνία, που φαινόταν τις τελευταίες ημέρες ότι θα έρθει γρήγορα. Υπενθυμίζει δε ότι η Ελλάδα έλαβε περί τα 275 δισ. ευρώ από τους διεθνείς πιστωτές τα τελευταία οχτώ χρόνια, σημειώνει ότι η χώρα βρέθηκε δύο φορές επικίνδυνα κοντά να βγει εκτός ευρωζώνης, ενώ αναφέρεται στη μεγάλη συρρίκνωση της οικονομίας και τις σκληρές θυσίες, που χρειάστηκε να γίνουν.

«Οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης κατέληξαν στην πολυαναμενόμενη συμφωνία για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, μεταθέτοντας την ημερομηνία αποπληρωμής για δάνεια ύψους σχεδόν 100 δισ. ευρώ, καθώς η χώρα ετοιμάζεται να εξέλθει από την εποχή των προγραμμάτων διάσωσης» αναφέρουν οι Financial Times , σημειώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις αποδείχθηκαν δύσκολες.

