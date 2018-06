Απάντηση στο non paper της κυβέρνησης , σύμφωνα με το οποίο «συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη, λειτουργώντας για λογαριασμό Μητσοτάκη απεργάζονται εδώ και καιρό σχέδιο νέας αποστασίας», εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για «πανικό» των «ενοίκων του Μαξίμου».

