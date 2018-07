Το «τυράκι» γι αυτούς τους στόχους είναι πλέον όχι δόσεις δανείων, αλλά μέτρα ανακούφισης ου χρέους, δηλαδή, οι δόσεις από την επιστροφή των εσόδων των εθνικών Κεντρικών Τραπεζών από την κατοχή ελληνικών ομολόγων (τα λεγόμενα «κέρδη SMP/ANFA»). Οι δόσεις αυτές ύψους 600 εκατ. ευρώ η καθεμία θα δίνονται στην Ελλάδα δύο φορές το χρόνο, κάθε Δεκέμβριο και Ιούνιο (αρχής γενομένης από το 2018 και ως τον Ιούνιο του 2022). Ένα άλλο «τυράκι» είναι η διατήρηση σε χαμηλά επίπεδα των επιτοκίων step up όπου το όφελος ετησίως φτάνει τα 200 εκατ. ευρώ.

More in this category: