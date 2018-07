«Αλλά το Βερολίνο είναι για λόγους αρχής μικρόψυχο με την Αθήνα. Ήδη από το 2010, από την πρώτη στιγμή που η Ελλάδα εξαρτιόνταν από τα δάνεια των διεθνών πιστωτικών ιδρυμάτων, ο πιο αυστηρός επιτηρητής βρισκόταν στο Βερολίνο. Όποτε και να υπήρξε διαπραγμάτευση των όρων για τα δάνεια τα τελευταία χρόνια, ο πρώην ομοσπονδιακός υπουργός Οικονομικών Σόιμπλε πρόσθετε έναν καινούριο. Παρά το γεγονός ότι τα δρακόντεια μέτρα λιτότητας στραγγάλιζαν την ελληνική οικονομία και ο λαός βυθιζόταν στην ανεργία και τη φτώχεια. Το σημαντικό ήταν να επιβάλει το Βερολίνο τη θέλησή του», συνεχίζει το σχόλιο της ND.

«Η γερμανική στάση απέναντι στην Ελλάδα μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο ως πολιτικά ηθελημένη σχολαστικότητα. Το να πρέπει να ασχοληθεί η γερμανική Βουλή για άλλη μια φορά με την καταβολή της τελευταίας δόσης του δανείου είναι εντελώς περιττό. Όλους τους άλλους δανειστές, εκτός από την Γερμανία, δεν φαίνεται να τους απασχολεί το γεγονός ότι η Αθήνα δεν θέλει να αυξήσει τον ΦΠΑ σε πέντε νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Γιατί άλλωστε; Δεν αλλάζει τίποτα στο ότι η χώρα πληροί κατά βάση τους όρους των πιστωτών», γράφει σε σχόλιό της η γερμανική εφημερίδα «Neues Deutschland» (ND).

