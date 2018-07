Αύριο το απόγευμα αναμένεται η έκθεση του αμερικανικού Standard and Poor's για την τακτική αξιολόγηση της Ελληνικής οικονομίας. Η έκθεση του αμερικανικού οίκου αξιολόγησης δεν θα περιλαμβάνει νέα αναβάθμιση για το ελληνικό χρέος καθώς είχε προηγηθεί στις 19 Ιουνίου 2018 ο ίδιος οίκος που είχε προχωρήσει σε αιφνιδιαστική αναβάθμιση της Ελλάδας κατά μία βαθμίδα(Β) με θετική προοπτική, σχεδόν 2 χρόνια μετά την τελευταία αναβάθμιση από τον S&P.

