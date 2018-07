Μιλώντας στους Financial Times ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος υπογραμμίζει την «εύθραυστη εμπιστοσύνη των επενδυτών» , που όπως εκτιμά τηρούν στάση αναμονής.

More in this category: