Σήμερα λειτουργούν 30 ελληνικές χρηματιστηριακές όταν το 1999 είχαν λειτουργία 91 χρηματιστηριακές. Υπολογίζεται ότι το 60% των εργαζομένων που είχαν ξεπεράσει τις 6.000 το 1999 στις χρηματιστηριακές εταιρείες είχε απολυθεί μεταξύ 2000-2009, εξαιτίας του αναιμικού τζίρου της αγοράς και του μεγάλου αριθμού των εταιρειών του κλάδου. Σήμερα σε μία χρηματιστηριακή εταιρεία υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες εργαζομένων. Από τη μία είναι οι αντικριστές (dealers), δηλαδή τα στελέχη που βρίσκονται μπροστά στα μόνιτορ και έχουν ως ευθύνη να εκτελούν τις εντολές αγοράς και πώλησης μετοχών που δέχονται από τους πελάτες τους. Οι αντικριστές στην πλειοψηφία τους αμείβονται με βασικό μισθό από τη χρηματιστηριακή. Η δεύτερη κατηγορία εργαζομένων είναι οι brokers (μεσίτες) που αποτελούν τους ενδιάμεσους μεταξύ των ειδικών διαπραγματευτών (dealers) και των αντισυμβαλλομένων - πελατών τους. Το κέρδος τους προέρχεται από τη χρέωση των πελατών τους για τις υπηρεσίες τους. Να διευκρινίσουμε ότι η πλειονότητα των brokers προήλθε από τις χιλιάδες ΑΕΛΔΕ που είχαν δημιουργηθεί από το 1999 και μετά όπου και μετέφεραν τα χαρτοφυλάκιά τους σε χρηματιστηριακές εταιρείες προκειμένου να επιβιώσουν επαγγελματικά. Οι περισσότερες από τις μικρές χρηματιστηριακές διατηρούνται εν ζωή είτε με πολύ λίγους ιδιώτες πελάτες, είτε διότι οι βασικοί μέτοχοι δεν επιθυμούν να τις κλείσουν και συχνά χρηματοδοτούν τη δραστηριότητά τους. Ο στόχος των ελληνικών χρηματιστηριακών είναι κοινός: να μειωθούν τα κόστη, καθώς οι ιδιωτικές χρηματιστηριακές κρατούν μόνο τη διαβίβαση εντολών και μεταφέρουν το κοστοβόρο κομμάτι υπηρεσιών, όπως είναι το ταμείο τίτλων και η εκκαθάριση, στις μεγάλες χρηματιστηριακές που είναι θυγατρικές τραπεζών. Την επίσπευση των συμμαχιών προωθούν κυρίως οι μικρές οικογενειακές χρηματιστηριακές που συζητούν με θυγατρικές τραπεζών και προσφέρουν ένα χαρτοφυλάκιο πελατών αξίας από 5 έως 30 εκατ. ευρώ. Σημαντικά μερίδια αγοράς κατέχουν τα remote members (μέλη εξ αποστάσεως) όπως είναι η Citigroup, η UBS, η Credit Suisse, η Deutsche Bank , η Βank of America και η Société Générale.

Η Eurobank Equities κατέκτησε τη 1η θέση στις συναλλαγές τον Ιούλιο με ποσοστό 17,97% και ακολούθησαν η Euroxx(με μερίδιο αγοράς 15,86%), η Πειραιώς Χρηματιστηριακή (11,63%) η Εθνική χρηματιστηριακή(9,24%) η Επενδυτική χρηματιστηριακή(6,51%), η Αlpha Finace(5,27%). Στην 7η θέση εμφανίζεται το πρώτο remote members(μέλος εξ αποστάσεως) η Banko of America Merrill Lynch(3,55%) η Credit Suisse με μερίδιο αγοράς 3,04% η Αxia Ventures με έδρα τη Κύπρο και μερίδιο αγοράς 2,84% και στη 10η θέση βρέθηκε η Ελληνοαμερικανική χρηματιστηριακή με μερίδιο αγοράς 2,75%.

