Το δημοσίευμα σημειώνει χαρακτηριστικά πως ο Έλληνας πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας λέει ότι το "πελατειακό μοντέλο" λειτούργησε ως τροχοπέδη για την Ελλάδα. "Αυτός ήταν ίσως ένας από τους πιο σοβαρούς και σημαντικούς λόγους για τη σημερινή κατάσταση", είχε πει στους Financial Times τον Ιούνιο, συμπληρώνοντας ότι "Πρέπει να συνεχίζουμε τη μεταρρύθμιση της χώρας και φυσικά πρέπει να πείσουμε τον λαό προκειμένου να αλλάξει νοοτροπία και συμπεριφορά".

Με αφορμή το τέλος του ελληνικού προγράμματος, οι Financial Times ετοίμασαν ένα αφιέρωμα για το τι άλλαξε τελικά στην Ελλάδα στα χρόνια των μνημονίων. Έγιναν οι αλλαγές που έπρεπε ή πήγαν χαμένα...;

