Θετικά υποδέχθηκαν Bloomberg και Financial Times την αναβάθμιση της Ελλάδας από τον οίκο αξιολόγησης Fitch σε «BB-» από «B». Ωστόσο, υπογραμμίζεται πως μετά την έξοδο από το πρόγραμμα η Ελλάδα θα πρέπει να παραμείνει στο δρόμο των μεταρρυθμίσεων για να μη χάσει την εμπιστοσύνη των αγορών.

