Για την Ελλάδα και την οικονομία της τίποτα ουσιαστικό δεν αλλάζει με το τέλος του μνημονίου, υπογραμμίζει σε συνέντευξη του στην εφημερίδα «Τα Νέα» ο διευθυντής του think tank των Βρυξελλών CEPS, Ντάνιελ Γκρος.

More in this category: