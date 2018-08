Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας φαίνεται να δρομολογείται, ωστόσο έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά της καθώς το output της ελληνικής οικονομίας, το βιωτικό επίπεδο των πολιτών και οι τιμές των ακινήτων βρίσκονται πολύ πιο κάτω από τα προ κρίσης επίπεδα, όπως επισημαίνουν οι Financial Times.

