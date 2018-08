Η εφημερίδα σημειώνει τέλος ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις των τελευταίων ετών απέτυχαν να μειώσουν σημαντικά τη φοροδιαφυγή, ένα χρόνιο πρόβλημα για τη χώρα μας. «Εδώ και 200 χρόνια οι Έλληνες είναι διστακτικοί να πληρώσουν για ένα κράτος που θεωρούν διεφθαρμένο, αναποτελεσματικό και απρόβλεπτο», αναφέρει το άρθρο και καταλήγει: «Η λεγόμενη γκρι οικονομία εκτιμάται ότι φτάνει το 20,8% του ΑΕΠ , το υψηλότερο επίπεδο στην Ευρώπη, σύμφωνα με μελέτη του University of Tübingen στη Γερμανία. Πολλοί επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες υποστηρίζουν ότι ο μόνος τρόπος να τα βγάλουν πέρα είναι η φοροδιαφυγή. Αυτό οδηγεί σε έναν φαύλο κύκλο, με ολοένα και υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές να επιβάλλονται σε Έλληνες που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να αποφύγουν τους φόρους τους, παρεμποδίζοντας την οικονομική ανάπτυξη.

More in this category: