To θέμα των ιδιωτικοποιήσεων θεωρεί "κλειδί" για την πορεία της ελληνικής οικονομίας το πρακτορείο Bloomberg και σε σχετικό του δημοσίευμα αναρωτιέται: "Οι Έλληνες Αριστεροί θα «εντείνουν» πραγματικά τις ιδιωτικοποιήσεις;"

More in this category: