To Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ενόψει της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ζητά παρεμβάσεις που βασικό στόχο θα έχουν την προσέλκυση επενδύσεων και θέτει ως "εθνικό στόχο", να έρθουν την επόμενη πενταετία επενδύσεις που θα αγγίζουν σωρευτικά το 25% του ΑΕΠ της χώρας ή περίπου τα 45 - 50 δισ. ευρώ.

