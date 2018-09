Εν μέσω μάλιστα μιας σοβαρής κρίσης στις αναδυόμενες οικονομίες που οδηγεί τους επενδυτές σε risk off επιλογές, τα ελληνικά assets εμφανίζονται ακόμα πιο αθωράκιστα, ενώ η χαμηλή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας τα καθιστά ακόμα λιγότερο ελκυστική επιλογή.

More in this category: