Το 3rd Export USA Forum με τίτλο «FoodUSA: Innovation & Disruption is ON» έχει στο επίκεντρό του, την αμερικανική βιομηχανία τροφίμων. Στη διάρκεια των εργασιών του, εμπειρογνώμονες της αγοράς των ΗΠΑ θα αναπτύξουν θέματα σε σχέση με το πώς η καταναλωτική συμπεριφορά διαμορφώνει τις τάσεις της αγοράς, ποια είναι τα βήματα για τη δημιουργία νέων προϊόντων στην αγορά, τι ψάχνουν οι Αμερικανοί αγοραστές και πως ο συνδυασμός καινοτομίας - ανομοιογένειας είναι αναπτυξιακό «εργαλείο» για τη συγκεκριμένη βιομηχανία.

Τη στήριξη των ΗΠΑ στην οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας, υπογράμμισε, στη διάρκεια του σύντομου χαιρετισμού του στις εργασίες του 3rd Export Forum USA 2018, με τίτλο «FoodUSA: Innovation & Disruption is ON» ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

