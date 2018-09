Ο Έλληνας πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επιδιώκει να σταματήσει ή να καθυστερήσει τις περικοπές δαπανών που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της εξόδου της χώρας του από το τελευταίο πρόγραμμα διάσωσης – ακόμα και αν επιμένει ότι η Αθήνα θα διατηρήσει την πειθαρχία στον προϋπολογισμό, αναφέρουν σε δημοσίευμα τους οι Financial Times.

