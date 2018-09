Ένας άλλος σημαντικός τομέας, αυτός των ταχυδρομικών υπηρεσιών, εκπροσωπήθηκε από τη νέα διοίκησή του, τονίζοντας το ισχυρό band name μιας ιστορίας 192 ετών, το εκτεταμένο δίκτυο που προσεγγίζει κάθε γωνιά της χώρας, καθώς και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό. Κεντρικός στόχος για τα ΕΛΤΑ: να παραμείνει ένας βιώσιμος οργανισμός, λειτουργώντας στα πρότυπα που αρμόζουν σε μια τέτοια ιστορία.

Σε πολύ δημιουργικό κλίμα διεξήχθη, στο περιθώριο της ΔΕΘ, η πρώτη συνάντηση εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας) με τις διοικήσεις των θυγατρικών της επιχειρήσεων. To Υπερταμείο θέτει τους στόχους του και τους βασικούς άξονες που θα κινηθεί.

