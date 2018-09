H Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Αντιπροσωπεία της στην Ελλάδα, διοργάνωσαν την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Πειραιώς 211, 17778–Ταύρος/Αθήνα) εκδήλωση για τη «Νέα Συμφωνία για τους καταναλωτές» ( «Νew deal for consumers» )

More in this category: