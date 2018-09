To διεθνές κλίμα αβεβαιότητας εξηγεί εν μέρει τη νέα άνοδο των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων, ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί πως στο ίδιο πλαίσιο, τα ιταλικά ομόλογα υποχωρούν, ενώ αυτά της Ισπανίας παραμένουν αμετάβλητα.

