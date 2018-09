Η συνάντηση της κινεζικής εποπτικής και ρυθμιστικής αρχής του χρηματοπιστωτικού τομέα με την Τράπεζα της Ελλάδος εντάσσεται στις πρώτες διεθνείς αποστολές της νέας ενοποιημένης εποπτικής αρχής της Κίνας, μετά την πρόσφατη συγχώνευση της τραπεζικής με την ασφαλιστική εποπτική τους αρχή τον Μάρτιο του 2018. Η συγχώνευση αυτή θεωρείται ως η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Κίνας κατά την τελευταία δεκαπενταετία, σηματοδοτώντας την έναρξη της εφαρμογής του στόχου "Μία Τράπεζα, Δύο Επιτροπές", που αναφέρεται στην κεντρική τράπεζα της Κίνας (People Bank of China), την τραπεζική-ασφαλιστική εποπτική Αρχή (CBIRC) και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της χώρας.

More in this category: