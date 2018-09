O Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Ηλίας Ξανθάκος, συμμετείχε στην Υπουργική Διάσκεψη του Παγκόσμιου Φόρουμ για την Υπερβάλλουσα Παραγωγή Χάλυβα (Global Forum on Steel Excess Capacity), η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, στις 20 Σεπτεμβρίου.

