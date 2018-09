Η κατάταξη προκύπτει από την έρευνα «Μετρώντας το ανθρώπινο κεφάλαιο: Μια συστηματική ανάλυση 195 χωρών και περιοχών 1990-2016», που έκανε το Ινστιτούτο Μετρικής και Αξιολόγησης της Υγείας (ΙΗΜΕ) του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον και η οποία δημοσιεύθηκε στο κορυφαίο ιατρικό περιοδικό "The Lancet".

More in this category: