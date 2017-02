Τσίπρας: Μήνυμα ελπίδας η εκλογή του Σταϊνμάιερ

Τα συγχαρητήρια του προς τον Φράνκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ για την εκλογή του στο ύπατο αξίωμα του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, εκφράζει ο Αλέξης Τσίπρας μέσω Twitter και σημειώνει ότι η εκλογή του "αποτελεί μήνυμα ελπίδας, ενότητας και στήριξης σε δημοκρατικές και κοινωνικές αξίες, σε μια στιγμή που η Ευρώπη και η διεθνής κοινότητα αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις".

Congratulations to Frank-Walter Steinmeier for his election as President of the Federal Republic of Germany. It is a message of hope, 1/2