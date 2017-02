Τι συμβαίνει με τον Φίλη και την ερώτηση-φάντασμα για Καμμένο;

Έντονη φημολογία πυροδοτεί η διαρροή ερώτησης που επρόκειτο να καταθέσει στη Βουλή ο Νίκος Φίλης, επικεφαλής ομάδας 13 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, με σκοπό να ζητήσουν εξηγήσεις από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας για το εξοπλιστικό πρόγραμμα ύψους 2 δις ευρώ που ανακοίνωσε.

Ο πρώην υπουργός, φέρεται κατόπιν παρασκηνιακών διαβουλεύσεων σε υψηλό επίπεδο να διαβεβαίωσε ότι δεν επρόκειτο να την καταθέσει. Το περιεχόμενο της ερώτησης όμως περιέργως διέρρευσε στον τύπο και είναι δριμύ.

Οι 14 βουλευτές –σημαντικοί ανάμεσά τους εκπρόσωποι της τάσης των 53+- κάνοντας λόγο για εξοπλιστική φρενίτιδα, παρατηρούν ότι εν μέσω κρίσης η χώρα δαπανά περισσότερα από το 2% που είναι Νατοϊκή υποχρέωση και ότι θα έπρεπε να σέβεται μέχρι κεραίας τα λιγοστά χρήματα των φορολογουμένων.

Στη Βουλή, αρκετοί υποπτεύονται άλλη μια κίνηση του Μαξίμου προς εξευμενισμό του Π. Καμμένου ο οποίος όπως επανειλημμένως έχει αποδειχθεί, έχει τον τρόπο του να δείχνει κάθε φορά ποιος είναι ο συγκάτοικος του Α. Τσίπρα στην εξουσία.

Για την ιστορία, στην ερώτηση οι βουλευτές ζητούσαν να πληροφορηθούν:

*«Υπήρξε απόφαση Κυβερνητικού οργάνου για την προμήθεια των συγκεκριμένων εξοπλισμών και για την αποστολή Letter of Request for Offer and Acceptance στην Αμερικανική Κυβέρνηση;

*Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι σχετικές συζητήσεις στις οποίες αναφέρεται ο τύπος;

*Σε περίπτωση έγκρισης των σχετικών προμηθειών πώς προβλέπεται να αποπληρωθούν οι σχετικές πιστώσεις;

*Προτίθεται να καταθέσει στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το Letter of Request for Offer and Acceptance καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο;».