Τσίπρας- Ερντογάν: Επαναφορά στη Λωζάνη μέσω Πεκίνου;

Τη θετική ατζέντα των ελληνοτουρκικών σχέσεων έθεσε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Πεκίνο.

Προς την ατζέντα αυτή μετακινήθηκε και ο Τούρκος Πρόεδρος, ο οποίος την υιοθέτησε σε μεγάλο βαθμό και στο τέλος είπε ότι ο ίδιος επιθυμεί την πλήρη υλοποίηση της Συνθήκης της Λωζάνης, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ως προς την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας ο Αλ. Τσίπρας είπε ότι η Ελλάδα την στηρίζει, αρκεί να το επιδιώκει και να το θέλει και η ίδια (η Τουρκία). Σχετικά με το μεταναστευτικό ο Ρ.Τ. Ερντογάν είπε ότι η ΕΕ δεν υλοποιεί τη δέσμευσή της για την κατάργηση της βίζας για τους Τούρκους πολίτες που επισκέπτονται ευρωπαϊκές χώρες, με τον Αλ. Τσίπρα να απαντά ότι η Ελλάδα επιδιώκει να εφαρμοστεί η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης- Τουρκίας.

Στη συζήτηση για το Κυπριακό δεν υπήρξε σύγκλιση απόψεων αναφορικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας αναφέρθηκε στο θέμα των Τούρκων στρατιωτικών που διέφυγαν στην Ελλάδα και ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε ότι είναι θέμα της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Η συνάντηση έγινε στο περιθώριο του Belt and Road Forum for International Cooperation που διοργανώνει η κινεζική κυβέρνηση, στο ξενοδοχείο Four Seasons, και κράτησε μια ώρα και δέκα λεπτά. Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς, ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παππάς, και ο γ.γ. του Υπουργείου Εξωτερικών για θέματα διεθνούς οικονομικής συνεργασίας Γιώργος Τσίπρας. Από τουρκικής πλευράς στη συνάντηση συμμετείχαν ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου και άλλοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι.