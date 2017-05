Τσίπρας καλεί Πεκίνο για: Μεταφορές &Υποδομές, Ενέργεια και Τηλεπικοινωνίες

Στον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα στην πρωτοβουλία Belt and Road (Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος) της κυβέρνησης της Κίνας και λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης, αλλά και γιατί το όραμα της Ελλάδας που βγαίνει από τη βαθιά κρίση δεν είναι απλώς συμβατό, αλλά συνδέεται με αυτή την πρωτοβουλία, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κατά την ομιλία του σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με τη συμμετοχή των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των 28 χωρών που παίρνουν μέρος στο Belt and Road Forum for International Cooperation, στο συνεδριακό κέντρο στη λίμνη Γιαν Τσι.