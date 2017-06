Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής: Η αντιπολίτευση έχει δικαίωμα να είναι "αδιάβαστη", αλλά όχι να διαστρεβλώνει την πραγματικότητα

"Η αξιωματική αντιπολίτευση είναι τελικά για την κυβέρνηση "Too good to be true" (πολύ καλή για να είναι αληθινή) και έχει κάθε δικαίωμα να είναι "αδιάβαστη", όπως και να το διαλαλεί. Όχι όμως και να διαστρεβλώνει την πραγματικότητα", αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, απαντώντας σε δηλώσεις στελεχών της αξιωματικής αντιπολίτευσης επειδή – όπως αναφέρουν – "εκπροσωπεί τη χώρα μας στα διεθνή φόρα για θέματα της αρμοδιότητάς του".

"Στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που "εχθές" επέπλητταν τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν, αρμόδιο για την ψηφιακή ενιαία αγορά, 'Αντρους 'Ανσιπ, για τα συγχαρητήρια του προς την ελληνική κυβέρνηση, σήμερα επιπλήττουν (!) τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκο Παππά, επειδή εκπροσωπεί τη χώρα μας στα διεθνή φόρα για θέματα της αρμοδιότητάς του" αναφέρει η ανακοίνωση και συνεχίζει:



"Βεβαίως, η αντιπολίτευση έχει κάθε δικαίωμα να είναι "αδιάβαστη", όπως και να το διαλαλεί. Όχι όμως και να διαστρεβλώνει την πραγματικότητα. Κάποιος παρατηρητής του ελληνικού πολιτικού συστήματος, θα μπορούσε να πει ότι αυτή η αξιωματική αντιπολίτευση είναι τελικά για την κυβέρνηση "Too good to be true" (πολύ καλή για να είναι αληθινή).



Αποτελεί άγνοια ή διαστρέβλωση, η απόκρυψη του γεγονότος πως ο υπουργός βρίσκεται από εχθές στο Λουξεμβούργο, μετέχοντας σε Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε. για θέματα τηλεπικοινωνιών; Αποτελεί άγνοια των υποχρεώσεων ενός υπουργού ή ιδιότυπη προτίμηση ορισμένων, να παραμείνει ο Νίκος Παππάς στη χώρα, αφήνοντας την Ελλάδα χωρίς εκπροσώπηση στα κέντρα όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις για την ψηφιακή πολιτική και τις τηλεπικοινωνίες;



Αποτελεί άγνοια περί των θεμάτων διακυβέρνησης, ή απλά άρνηση κάποιων να αποδεχθούν ότι η παρούσα κυβέρνηση διαβουλεύεται με τους εταίρους σε κάθε επίπεδο και για κάθε τομέα, σε αντίθεση με τις κυβερνήσεις της ΝΔ ή του ΠΑΣΟΚ;



Όσον αφορά το θέμα των ΕΛΤΑ, απάντηση καλύτερη από την ακόλουθη δεν θα μπορούσε να δοθεί: Η σημερινή κυβέρνηση προσπαθεί να ορθώσει και πάλι τον Οργανισμό στα πόδια του. Και το κάνει, είτε αποπληρώνοντας σταδιακά και σε προγραμματισμένο χρόνο τα "σπασμένα" της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ που οδήγησαν τα ΕΛΤΑ στην πλήρη απαξίωση, είτε εφαρμόζοντας ένα πολυδιάστατο πλάνο για την επιστροφή του Οργανισμού στην κανονικότητα.

Η ΝΔ έχει τη θέση του απολογούμενου για όσα συνέβησαν στα ΕΛΤΑ, όχι του καταγγέλλοντα.



Εμείς από τη μεριά μας θα συνεχίσουμε να ξεβουλιάζουμε, όσα εσείς βουλιάξατε. Τόσο τη χώρα και την κοινωνία όσο και τους Οργανισμούς", καταλήγει το γραφείο Τύπου του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής στην ανακοίνωσή του. Υπενθυμίζεται πως το πρωί, στο συνέδριο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η βουλευτής και τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής της ΝΔ, Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, είχε εκφράσει την απογοήτευσή της για την μη προσέλευση του κ. Παππά στο συνέδριο, είχε συμπεράνει πως "η ψηφιακή πολιτική είναι χαμηλά στις προτεραιότητες του υπουργού" και μεταξύ άλλων είχε καλέσει τον κ. Παππά να δώσει λεπτομερείς εξηγήσεις για το θέμα των ΕΛΤΑ στη Βουλή "αντί να απαντά μέσω κύκλων και διαρροών".