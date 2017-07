Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Τζέφρι Πάιατ ενημερώθηκε από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΛΠΑ Νίκο Κοντοέ, καθώς και από τον κεντρικό λιμενάρχη Δημήτρη Κυριακουλόπουλο, για τις δραστηριότητες του Οργανισμού και του Λιμεναρχείου, ενώ στην συνέχεια ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του λιμανιού.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών, «ο πρέσβης χαρακτήρισε τις εγκαταστάσεις του νέου λιμανιού σύγχρονες και εντυπωσιακές, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα συστήματα ασφάλειας και φύλαξης του λιμένα, τα οποία εκτίμησε ως ιδιαίτερα αποτελεσματικά».

Επίσης, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα συναντήθηκε και με τον αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, Γρηγόρη Αλεξόπουλο. Κατά την διάρκεια της συνάντησης των δύο ανδρών, ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος έκανε μια συνοπτική παρουσίαση της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και ιδιαίτερα της Αχαΐας με τις δυνατότητες και τις αναπτυξιακές προοπτικές της στον πρωτογενή τομέα, τις δυνατότητες αξιοποίησης τεχνογνωσίας που προκύπτουν λόγω του Πανεπιστημίου της Πάτρας, αλλά την προσπάθεια που καταβάλλεται, για την προώθηση προϊόντων της Αχαΐας, προς χώρες του εξωτερικού.

.@USAmbGreece admires the R&D done at @upatras Pharma School - partners w/ @JohnsHopkins in U.S. & working on new medicines and techniques pic.twitter.com/KwzIz59a63