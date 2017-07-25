Ανακοινώθηκαν τα μέλη του νέου Κεντρικού Συμβουλίου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης , το οποίο αποτελεί το ανώτερο κομματικό όργανο.
Η πρώτη του συνεδρίαση θα πραγματοποιήθεί την Τετάρτη, στις 2 το μεσημέρι στο Caravel.
Στη σύνθεση του Κεντρικού Συμβουλίου, όπως αποφασίστηκε από το συνέδριο, μετέχουν:
Η επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ,
οι Πρόεδροι/Εκπρόσωποι των κομμάτων/φορέων, ο Γραμματέας της Κ.Ο, κομματικά στελέχη και επιπρόσθετα στελέχη του κοινωνικού χώρου.
Επιπλέον, σύμφωνα με τη ΔΗΣΥ, οι συνεδριάσεις του Κεντρικού Συμβουλίου, που αφορούν σημαντικά πολιτικά ζητήματα, θα πραγματοποιούνται από κοινού με την Κ.Ο (Βουλευτές και Ευρωβουλευτές).
Τα νέα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου ειναι τα εξής:
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΝΙΑ
ΑΡΓΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΧΜΕΝΤ ΜΟΑΒΙΑ
ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΡΔΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΤΙΑ
ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΤΑΣΟΣ
ΔΙΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΕΛΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΖΑΧΜΑΝΙΔΟΥ ΙΡΙΣ-ΕΛΕΝΗ
ΖΩΓΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΖΩΝΤΗΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΤΑΚΗΣ
ΙΩΣΗΦ ΝΙΚΟΣ
ΚΑΖΑ ΓΩΓΩ
ΚΑΜΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΑΡΟΥΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ
ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ
ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΙΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΛΑΜΨΑ ΠΩΛΙΝΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ
ΜΕΝΔΩΝΗ ΛΙΝΑ
ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
ΜΟΒΣΕΣΙΑΝ ΧΑΡΗΣ
ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΠΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΘΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΟΥΡΜΑΤΖΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΟΘΩΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΕΦΗ
ΠΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΛΑ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΑΣΠΑ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΟΥΠΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΡΑΒΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΡΑΠΤΗ ΣΥΛΒΑΝΑ
ΡΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΡΙΣΒΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΡΟΛΟΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΑΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΣΙΑΚΑΝΤΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΤΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΟΥΝΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΘΥΜΙΟΣ
ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΧΑΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΨΥΡΡΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΚΑΪΛΗ ΕΥΑ
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΑ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ