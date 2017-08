Η σκέψη μας βρίσκεται στη Βαρκελώνη σημειώνει με ανάρτησή του στο Twitter το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών. "Είμαστε συγκλονισμένοι από τη στυγερή τρομοκρατική επίθεση", αναφέρεται στην ανάρτηση.

Our thoughts go out to #Barcelona. Appalled by heinous terrorist attack @SpainMFA