Στην Ουγγαρία θα μεταβεί σήμερα Τρίτη, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας για να συμμετάσχει στην 67η Σύνοδο του Περιφερειακού Γραφείου Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που διεξάγεται στη Βουδαπέστη.

Ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Βουδαπέστη, θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν.

Το πρόγραμμα

Στις 10.30 το πρωί ο πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία στην Σύνοδο, η οποία θα έχει κεντρικό θέμα: "Sustainable Development, health and well-being for all at all ages". (Βιώσιμη ανάπτυξη, υγεία και ευεξία για όλους σε όλες τις ηλικίες).

Στις 12:00 το μεσημέρι ο Έλληνας πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, στο Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας.

Ακολούθως στις 2:00 το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας θα συναντηθεί με εκπροσώπους ελληνικής ομογένειας στην Ουγγαρία, στην Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βουδαπέστη.