H Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διοργανώνει ανοιχτή εκδήλωση για την Ευρωμεσογειακή πρωτοβουλία PRIMA (Partnership for Research & Innovation in the Mediterranean Area) τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017, (09:39-12:30h) στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας).