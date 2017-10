Με αφορμή μια συνέντευξη για το βιβλίο του με τίτλο «Talking to My Daughter About the Economy», ο κ. Βαρουφάκης μίλησε στην βρετανική Guardian για τις σχέσεις του με τον Έλληνα πρωθυπουργό αλλά και τον ιδρυτή των Wikileaks, Τζούλιαν Ασάνζ.