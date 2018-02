Επίσκεψη στο Deree – Aμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος πραγματοποίησε το μεσημέρι της Τρίτης 6 Φεβρουαρίου, ο Αμερικανός πρέσβης Geoffrey R. Pyatt, για να συνομιλήσει με τους φοιτητές σχετικά με το επίπεδο των διμερών σχέσεων Ελλάδας-Η.Π.Α. στους τομείς της ασφάλειας, της οικονομίας και του εμπορίου. Την εκδήλωση διοργάνωσε το γραφείο Public Affairs του Deree, σε συνεργασία με τα: School of Business, School of Liberal Arts and Sciences, International Honors Society, Investment Club, καθώς και του Accounting and Finance Society.