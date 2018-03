Ο πρωθυπουργός εξέφρασε στον κ. Σολτς την ελπίδα πως η απόφαση του SPD θα συνδράμει αποφασιστικά στην αναμόρφωση της γερμανικής πολιτικής στην Ευρώπη, δίνοντας έμφαση στην δίκαιη ανάπτυξη κι όχι στην λιτότητα.

I called Olaf Scholz earlier to congratulate and wish him every success in his new role.

Although this was a difficult decision for SPD’s members, we hope that it will prove decisive in reshaping German policy in Europe to the direction of inclusive growth as opposed to austerity