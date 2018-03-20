Στις εσωτερικές διαδικασίες της ΔΗΜΑΡ για την εκλογή των μελών της ΔΗΜΑΡ στην Κεντρική Επιτροπή του Κινήματος Αλλαγής εκλέχθηκαν, από το σύνολο των συνέδρων της ΔΗΜΑΡ που συμμετείχαν στο συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής, οι εξής κατά σειρά εκλογής:
- ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
-ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
-ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
- ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΕΦΗ
- ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΨΥΡΡΑΣ ΘΩΜΑΣ
-ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΤΑΣΟΣ
-ΜΠΟΥΡΝΟΒΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
-ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΜΕΛΦΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
-ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
- ΝΤΕΛΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
- ΚΥΡΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
- ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
-ΜΩΡΟΥ ΙΣΜΗΝΗ
-ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
- ΠΑΝΑΓΟΥΤΣΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
-ΠΑΝΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
-ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
-ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
-ΡΕΛΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
-ΜΕΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΑΡΓΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
- ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
-ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
- ΣΙΑΚΑΝΤΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
-ΣΤΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
-ΕΥΔΟΚΙΜΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
-ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
-ΣΤΑΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
- ΚΟΛΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
-ΚΑΡΑΝΤΕΜΟΙΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
-ΜΕΛΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ