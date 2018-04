Στην ερώτηση αν θα απομακρυνθεί το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου από το κέντρο των Σκοπίων ο κ. Ντιμιτρόφ δήλωσε: «Έχουμε συστήσει μία επιτροπή στο υπουργείο Πολιτισμού που ασχολείται με ολόκληρο το σχέδιο εξαρχαϊσμού των Σκοπίων. Εξετάζει τι θα μπορούσε να γίνει αλλά ακόμη δεν κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις. Έγινε ό,τι έγινε στο παρελθόν, τώρα θα πρέπει να δούμε αν έχει κάποια σημασία αυτό που έγινε. Εγώ δεν είμαι ευτυχισμένος όταν βλέπω η New York Times να χαρακτηρίζει τα Σκόπια "πρωτεύουσα του κιτς", θέλω η πόλη μου να είναι γνωστή από κάτι άλλο, όπως ήταν στο παρελθόν».

