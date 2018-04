"Εδώ έχουμε πόλεμο, μια τεράστια εμπλοκή ισχυρών δυνάμεων που βομβαρδίζουν, κινδύνους που απειλούν την εδαφική ακεραιότητα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, μια κυβέρνηση η οποία υλοποιεί μια πολιτική "yes men", κυρίως απέναντι στις ΗΠΑ, αλλά και την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, έχει γεμίσει όλη την Ελλάδα από στρατόπεδα και από ΝΑΤΟϊκές βάσεις, πλέον δεν έχουμε μόνο την Σούδα, αλλά και τον Άραξο με τα πυρηνικά, το Άκτιο, την Λάρισα όπου εγκαθίστανται drones, εκτός από το Στρατηγείο, αμερικανική βάση ελικοπτέρων στην Αλεξανδρούπολη για να ελέγχει τα Στενά του Βοσπόρου, ανάπτυξη ΝΑΤΟϊκής αρμάδας στο Αιγαίο με πρόσχημα το προσφυγικό και νέα βάση που ετοιμάζεται στην Σύρο για ελλιμενισμό και μεταφορά αμερικανικών πολεμικών" είπε, προσθέτοντας ότι "όλα αυτά συνιστούν μια κατάσταση η οποία έχει και δυναμισμό και συσσωρευμένη οργή και αγανάκτηση σε συνδυασμό φυσικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αλλεπάλληλα ο λαός μας και η νεολαία όλα αυτά τα χρόνια".

