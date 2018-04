Προκαλούν για άλλη μια φορά οι Τούρκοι, αυτή τη φορά με αφορμή την έκθεση της ΕΕ για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Με ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΕΞ επανέρχεται στον ισχυρισμό ότι τα Ίμια είναι «υπό τουρκική κυριαρχία».

«Τα Ίμια, τα νερά γύρω τους και ο εναέριος χώρος από πάνω τους είναι αποκλειστικά υπό τουρκική κυριαρχία» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ (σ.σ. το αγγλικό κείμενο αναφέρει: «The Kardak Rocks and their territorial waters and airspace above them are exclusively under Turkish sovereignty»).

Επικρίνουν, μάλιστα, την Κομισιόν για τη στάση της, χαρακτηρίζοντας λάθος και απαράδεκτο να βάζει τον εαυτό της στη θέση του διαιτητή ή του δικαστηρίου για να βγάλει μια κρίση με το πρόσχημα της «αλληλεγγύης της ένωσης».

«Η στήριξη αυτή που δίνεται ως ‘carte blanche’ από την ΕΕ στα κράτη-μέλη της στις διαφορές τους με τρίτες χώρες δεν συνεισφέρει στην επίλυση αυτών των θεμάτων στο πλαίσιο της καλής γειτονίας και του Διεθνούς Δικαίου. Τέτοια στάση αντιβαίνει στις ίδιες τις αξίες της ΕΕ» προστίθεται στην ανακοίνωση.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κάνει αναφορά και στο Κυπριακό κατηγορώντας τις Βρυξέλλες ότι «επαναλαμβάνουν τις γνωστές θέσεις τους που βασίζονται σε λάθος προσλαμβάνουσες για το θέμα».

Αυτές οι τοποθετήσεις, τονίζει η ανακοίνωση, «αντανακλούν την ελληνοκυπριακή πλευρά, τον βασικό υπεύθυνο για τη αποτυχίας των διαπραγματεύσεων και δίνουν ένα ακόμα ένα παράδειγμα για το πώς εκμεταλλεύονται οι Ελληνοκύπριοι την ιδιότητα του μέλους της ΕΕ στις προσπάθειές τους για αδιέξοδο».

«Το γεγονός ότι η ΕΕ επιμένει σε αυτή την μονομερή και διαστρεβλωμένη εικόνα αποκαλύπτει ότι όχι μόνο δεν έχει στρατηγική αξιολόγηση των όσων συμβαίνουν στην ανατολική Μεσόγειο αλλά και ότι δεν έχει την δυνατότητα να αναπτύξει ένα μακροπρόθεσμο όραμα για την περιοχή» προσθέτουν οι Τούρκοι.

Καταλογίζει έλλειψη αντικειμενικότητας

Επίσης, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί την Κομισιόν για κρίσιμες παραλείψεις και έλλειψη αντικειμενικότητας, όσον αφορά την έκθεση της για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας.

«Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδειξε για μία ακόμη φορά την απροθυμία της να κατανοήσει τις δυσκολίες της περιόδου που διανύουμε. Παρ’ όλο που έχουμε εξηγήσει επανειλημμένα αυτά τα ζητήματα, παρέχοντας την απαιτούμενη τεκμηρίωση, η Επιτροπή απέτυχε να είναι αντικειμενική και δίκαιη.

» Η Τουρκία αντιμετωπίζει ταυτόχρονα διάφορους τρομοκρατικούς οργανισμούς, συγκεκριμένα το PKK, το DAESH και το FETO. Υπό αυτό το πρίσμα, πιστεύουμε ότι η μη αναφορά στην έκθεση της απειλής που συνιστά το FETO, το οποίο επιτέθηκε ύπουλα στο Κράτος, τη Βουλή και το λαό μας αποτελεί μια κρίσιμη παράλειψη» αναφέρει η ανακοίνωση.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η Άγκυρα πιστεύει ότι στην έκθεση έχουν συμπεριληφθεί αναίτια «αβάσιμες κατηγορίες» από γνωστούς κύκλους, παρά το γεγονός ότι η Τουρκία συνεχίζει να συνεργάζεται με διαφάνεια με την ΕΕ, ως προς τα μέτρα που έχουν ληφθεί, στο πλαίσιο της κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης που βρέθηκε το κράτος μετά το πραξικόπημα.

«Δεδομένων των παραπάνω, ορισμένες γενικές κατηγορίες, μομφές και σχόλια που στρέφονται ενάντια στην Τουρκία στην έκθεση είναι απαράδεκτα» τονίζεται χαρακτηριστικά.