Μιλώντας, δε, για το Μακεδονικό, ο Σταύρος Θεοδωράκης επανέλαβε τη θέση, τόσο του Ποταμιού, όσο και του Κινήματος Αλλαγής. Όπως είπε «είμαστε θετικοί στο να λυθεί το Μακεδονικό. Κάποια πράγματα πρέπει να λυθούν σήμερα και όχι να συνεχίσουμε να τα σπρώχνουμε κάτω από το χαλί. Το θέμα είναι ποια λύση θα έρθει στη Βουλή. To Ποτάμι και το Κίνημα Αλλαγής έχουν κάνει την πρότασή τους. Θέλουμε μια πατριωτική λύση, μια σύνθετη ονομασία για όλες τις χρήσεις και διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρχουν αλυτρωτικές διαθέσεις από την πλευρά των Σκοπίων» και πρόσθεσε πως «οι όποιες δεσμεύσεις γίνουν για τη λύση του Μακεδονικού πρέπει να γίνουν, όχι μόνο μεταξύ Ελλήνων και Σκοπιανών, αλλά και με την ΕΕ και το ΝΑΤΟ», ώστε να μην μπορεί κανείς να «κάνει πίσω» στις διεθνείς συμφωνίες γιατί θα έχει τις αντίστοιχες κυρώσεις.

