Την εισαγωγή στο πάνελ της συζήτησης έκανε ο κ. Κώστας Σηφάκης - Σύμβουλος Διοίκησης, Φορολογική Πολιτική, ΣΕΒ και συμμετείχαν οι κύριοι Natal Aronshtam - Global Managing Director, Investment and Innovation Incentives, Deloitte, Νίκος Βέττας - Γενικός Διευθυντής, ΙΟΒΕ, Δημήτρης Λιάκος - Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Μιχάλης Μασουράκης - Επικεφαλής Οικονομολόγος, ΣΕΒ. Τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Νίκος Χατζηνικολάου - Πρόεδρος Ε.Ι.Η.Ε.Α., Εκδότης Real News.

