Σημειώνω, ωστόσο, ότι δεν υπέπεσε κάτι ποινικά κολάσιμο στην αντίληψή μου, ούτε είναι δικός μου ρόλος να διερευνήσω κάτι τέτοιο. Θυμάμαι, όμως, ότι στις ΗΠΑ, κατά τη διερεύνηση του σκανδάλου Watergate, η έκφραση που έγινε δημοφιλής ήταν το “follow the money”». Ο ίδιος σημείωσε ότι ενώ το «ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος» προσέφερε αρχικά γραφειακό χώρο για τη στέγαση του ΕΛΔΟ, και σε βάθος χρόνου τη δυνατότητα επέκτασης σε ανεξάρτητο κτήριο, ο γ.γ. Β. Μαγκλάρας διαφώνησε, επιμένοντας να μας στεγάσει σε ένα διάδρομο του υπουργείου, δίπλα στο γραφείο του, για λόγους που φαντάζομαι πως γίνονται αντιληπτοί».

