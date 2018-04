Απ.: To αίτημα για διαφάνεια, απόδοση δικαιοσύνης και καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της λαϊκής εντολής της σημερινής κυβέρνησης. Και αυτό αφορά τους πάντες: Την οικονομική ελίτ, τους ολιγάρχες, το πολιτικό σύστημα και το παλιό πολιτικό προσωπικό που είναι πανθομολογούμενο ότι είχε οδηγηθεί σε έναν πρωτοφανή για ευρωπαϊκή χώρα ηθικό εκφυλισμό. Αφορά φυσικά και τον ίδιο τον κ. Σαμαρά, τον πρωθυπουργό της πιο διεφθαρμένης κυβέρνησης της μεταπολίτευσης.

